工展會今起改以網上形式舉行 兩小時約10萬人瀏覽

工展會因疫情關係轉至線上形式舉辦。（廖嘉豪攝）

受新冠肺炎影響下，由香港中華廠商聯合會舉辦的工展會今日(21日)起以線上形式舉辦，為期31天，至明年1月20日。今年有160間參展商參與「網上工展會」，提供不同優惠及6大展區予市民選購商品。廠商會指首兩小時已有約10萬人瀏覽，希望市民於疫情下仍能體驗工展會。

廠商會會長吳宏斌指，疫情禁令令零售市道屢屢受挫，為了配合現今社會狀況及「電子購物」趨勢，是次「網上工展會」有近160家參展商藉此機會參與以振興經濟，並實踐數碼化，希望為市民帶來新鮮感。

吳續指，本次「網上工展會」推出6大展區供香港及內地市民參與，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「參茸海味湯料區」、「生活家居區」及「美容保健區」，市民仍可以使用電子優惠卷在不同展區購物。

第二副會長徐晉暉表示，是次「網上工展會」利用平台協助企業於聖誕新年旺季推廣產品，以提升生意額。大會於每日早上11時推出低至1元和1折的「工展至抵閃購」供市民搶購，而參展商亦將於不同活動時段推出55折以下超值產品等。徐續指，希望市民足不出戶情況下，仍感受到工展會的體驗及歡樂氣氛。