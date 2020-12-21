晚市禁堂食等延長至明年1月6日　酒吧失聖誕除夕生意叫慘

酒吧業界估計若再沒有援助，明年初最少有一半小本經營的酒吧會結業。

新冠肺炎疫情嚴峻，政府今（21日）宣布將現有社交距離措施延長最少2個星期，包括晚市禁堂食，酒吧仍須繼續關閉。酒吧業界對於在年底旺季繼續停業大感無奈，又指停業至一月，兩個月損失已達約45億港元。有業界人士指，就算政府推出多少次的防疫抗疫基金，最終資助亦只用作交租，即落在業主手上，未能真正幫助經營者，直言「搞到咁嘅環境，諗吓係邊個一手造成。」

食物及衞生局局長陳肇始指，疫情持續嚴峻，要繼續減低社交距離，決定將現有社交距離措施延長逾2個星期至明年1月6日，覆蓋整個聖誕節至元旦長假期，包括晚市禁堂食、二人禁聚令、口罩令，而健身中心、體育處所、美容院及按摩中心等表列處所繼續關閉等。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，本港過去近一年經歷多波的疫情，酒吧業首當其衝，多次被政府勒令停業。他表示，10月至12月均是酒吧的生意高峰期，以彌補1至3月下跌的營業額，現時政府繼續維持社交距離，即是繼續打擊業界。就算明年疫情緩和，都要待復活節假期，生意才有望見起色。

梁又指，不少酒吧結業，是因為業主不願減租，而基本上現時仍然經營的酒吧，80%均在結業邊緣。他又指，雖然政府推出防疫抗疫基金，但其實經營者將不少資助用作交租，即落在業主手上，未能真正幫助經營者。

香港酒吧業協會副主席錢雋永擔憂疫情變化，若明年1月酒吧仍需停業，將令酒吧損失12月及1月營業額，預料達45億港元，而業界沒有支援，明年初最少有一半小本經營的酒吧因無資金周轉而被迫結業。