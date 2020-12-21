政府無能　香港恐淪病毒及罪惡溫床　東方提出六大問題促交代

港府抗疫控疫疏漏百出，不但發生確診者在醫院眼皮下帶疫潛逃的荒謬事件，早前有檢疫中心爆出疑隨處棄置醫療廢料，如埋下「病毒炸彈」，衞生署對東網多番追問當中是否包括醫療廢料等重大問題，連日來不斷「遊花園」，置市民安危於不顧！本港鼠患處處，當局滅鼠無方更藥石亂投，公共衞生成疑。港府執法不力，非法樓上吧至今掃之不絕，假難民問題未解決，每年狂燒高達10億公帑於免遣返聲請。多國取消與本港的司法互助協定，近日驚爆一名法國頭號通緝犯正藏匿香港，令香港成為藏污納垢的罪惡溫床，或逃犯天堂。東方報業集團敢為市民發聲，現向港府提出六大問題（見表），質問當局有否解決方法，究竟何時才能確保市民安穩過活！

帶疫潛逃的確診男病人李運強原入住伊利沙伯醫院隔離病房，入住的病人不能隨意進出，惟李上周五（18日）竟能在眾醫護及保安的眼皮下逃離，在社區隨意游走播毒長達3日，凸顯港府監管不力，隔離設施猶如「無掩雞籠」，病毒得而到處亂竄，疫情恐難以遏止。

直至爆出逃離事件，當局才加強監察。伊利沙伯醫院表示，該院病房已加強對病人的管理及監察，亦已加強隔離病房樓層的保安，並安排額外巡邏，呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。

港府防疫控疫不力，檢疫中心亦瀕臨爆滿，東網日前報道鯉魚門公園度假村檢疫中心疑似有30多袋醫療廢料隨處棄置，長時間未獲處理。按醫管局準則，紅色膠袋是放置高傳染性的廢物，若垃圾中包括口罩等醫療廢料，一旦有老鼠及野豬等動物咬穿膠袋，便可能造成傳播風險。東網連日來多番追問當中是否包括醫療廢料、垃圾擺放多久、以及垃圾的處理準則等重大問題，衞生署卻不斷「遊花園」，拒絕正面回答有關細節，有議員炮轟署方「hea答、廢答」，罔顧市民安危及利益，促盡快交代。

除新冠肺炎，市民亦飽受鼠患困擾，早前不但有老鼠圍食街市待出售豬殼，多個政府部門建築物、公共屋邨、甚至老人院舍亦出現鼠患，本港至今已錄得15宗人類感染大鼠戊型肝炎的個案，單是今年已有7宗，遍布各區多個屋苑。政府滅鼠無方，在社會各界多次批評下仍然屢勸不聽，得過且過，清潔只做表面功夫，部分街市更在剛完成深層消毒當日，已再現老鼠竄出開餐，令人不禁擔憂若政府繼續懶懶閒，在新冠肺炎及大鼠戊肝的雙疫拍門，甚至交叉變種下，市民將難以回復正常生活。