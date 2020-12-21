港人死線前衝關從英返港　預留港3周恐全程坐疫監

英國近日出現變種病毒株，政府今日(21日)宣布從英國抵港的人士，在完成14天隔離後，須額外家居隔離7天，直至第19或20天的檢測有結果，即抵港21天後方可「放疫監」。有今日從英國回港的港人原本預計在港逗留3周，更誤以為毋須隔離21天，意味留港日子要全程待在酒店。

從倫敦出發，經德國法蘭克福抵港的陳先生表示，原本預計在港逗留3周後回英國，又慶幸在禁飛前抵港，一度以為不用隔離21日，被記者提醒新安排適用所有未完成隔離的由英抵港人士後，他坦言「會好麻煩，即係全程都要留喺酒店」。他指，本身在英國有全職工作，但工作簽證即將過期，今次回港是為了轉簽證。

陳表示，變種病毒株雖然傳染力更強，但與潛伏期無關，認為政府需解釋為何增至21天，「成件事好似冇乜原因」，又指「希望唔使啦」。他指，英國防疫級別升至第三級時，街上人流已經減少，又指英國雖然多了市民戴口罩，但仍有人不願戴口罩。

留學生Anson今年10月赴英就讀一年碩士課程，他身處當地接受東網電話訪問指，本身已預訂好機票及酒店檢疫14日，原本打算周三(23日)回港過聖誕節及新年，惟香港實施英國禁飛令，加上學校明年1月中旬開學，預料需獨自在英國過節，父母已叮嚀他萬事小心。

他表示不太擔心中招，會以平常心面對新一波疫情，因自己居住在英國的「細城市」薩里郡的吉爾福德，人流較少，又指當地防疫意識較年初已有所提升，甚至會提醒他人戴口罩。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，按照新規例，航空公司不可接受過去14天在英國停留2小時的人登機，亦要確保相關人士不准登機。