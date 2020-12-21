政Whats噏：今通知政府任兩公司董事　梁振英承認漏報

前特首梁振英日前被揭發自去年9月及10月起出任「海外華文學校」及「海外華文學校（老撾）」的董事，疑無向政府申報。特首辦方面一直無正面回應事件，直至今日（21日），特首辦則補充稱，梁於今日通知政府有關事項，即是承認漏報。

特首辦原本回覆查詢時，僅指前任行政長官有責任遵照規定向政府作出申報，期間未有明確指出梁有否就擔任上述兩間公司董事通知政府。而在今日的補充中，特首辦指梁振英今日已通知政府兩間公司的董事委任，有關登記冊日內會更新。

梁振英去年出任兩間擔保公司的董事，包括在東南亞國家老撾開設華文學校，與老撾一間公司在當地辦學，據報該幼稚園學費高達每年一萬美元（折合約7.8萬港元）。根據行政署利益申報紀錄，直至上周為止，梁仍未有向政府申報出任該兩間公司的董事，被質疑刻意隱瞞。

事實上，梁振英已並非第一次被揭發未有作出利益申報，早於2017年，他亦曾被揭發未向政府申報出任「一帶一路」及大灣區相關擔保公司的董事。

特首辦旱前回覆東網查詢時表示，前任行政長官離職後須接受為期3年的工作規限，在3年管制期內，前任行政長官可接受中央機構或香港特別行政區政府的委任；慈善、學術或其他非牟利機構的委任；以及屬非商業性質的地區或國際組織的委任，而毋須向諮詢委員會徵詢意見，但不論受薪與否，都必須通知政府。