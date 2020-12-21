港區國安法：流亡近半年　通緝犯羅冠聰申請英國政治庇護　

因宣誓風波而被褫奪立法會議員資格的前香港眾志常委羅冠聰，在《港區國安法》生效前離港到英國，現涉違國安法被通緝。羅於今晚(21日)在Facebook上表示，決定在英國申請政治庇護。

羅冠聰表示，自己已被列為《港區國安法》下的通緝犯，無法重回家鄉，若再不行動就只能成為沒有護照、身份的人，因此決定在英國申請政治庇護，成為其中一位流散在全球各地的港人。他又指作為擁有媒體資源的流亡者，亦看到英國政治庇護審批嚴謹且高門檻，自己會和其他申請者走過同一樣的程序。他又認為其經歷更能引起英國政界上下對香港流亡者的關注，亦會向英國政府提供意見。

在反修例風波爆發後，不少港人向外國尋求庇護。根據10月份的數據，今年至少有181名港人向外國尋求庇護，當中包括澳洲、英國、德國及加拿大等地。

其中曾參與2016年旺角暴動、被控暴動罪而審訊期間棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及前成員李東昇，他們2人於2018年5月獲德國批准政治難民庇護；有1名被警方以暴動罪拘捕的中大女學生，獲德國批准政治難民庇護；有1對曾參與反修例示威的姊弟今年初在美國申請政治庇護獲批。

青年新政立法會前議員梁頌恆因拖欠立法會93萬港元的已發放酬金、利息及訟費，早前被立法會行政管理委員會入稟追討欠款，行管會今年8月入稟高院呈請要求頒令梁破產。梁已於11月30日離開香港，抵達美國華盛頓並尋求政治庇護，又表明會繼續國際線游說工作，呼籲美國為香港青年提供「救生艇」和加大力度制裁香港。