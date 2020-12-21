衞生署終認衰　承認鯉魚門檢疫中心紅袋為醫療廢料

港府防疫控疫不力，檢疫中心亦瀕臨爆滿，東網連日報道鯉魚門公園度假村檢疫中心疑似有30多袋醫療廢料隨處棄置，長時間未獲處理。東網多番追問當中是否包括醫療廢料、垃圾擺放多久、以及垃圾的處理準則等重大問題，衞生署卻不斷「遊花園」，拒絕正面回答有關細節，經過4日追問，衞生署今晚(21日)終跪低承認，日前在中心棄置的紅袋是醫療廢物，並已跟部門及持牌醫療廢物處理商跟悉數清理。

對於衞生署連日來在棄置醫療廢物問題上問非所答，多位有議員炮轟署方「hea答、廢答」，罔顧市民安危及利益，促盡快交代。按醫管局準則，紅色膠袋是放置高傳染性的廢物，若垃圾中包括口罩等醫療廢料，一旦有老鼠、狗隻或野豬等動物咬穿膠袋，更可能造成傳播風險。

衞生署今晚回覆指出，就鯉魚門公園度假村檢疫中心廢物處理，所有需棄置的口罩及保護衣均按照既定的感染控制指引，列作醫療廢物處理，中心日前已與相關部門及持牌醫療廢物處理商跟進，現已悉數妥善清理。同時，已增加醫療廢物收集箱的數量，以應付需要。

除新冠肺炎，市民亦飽受鼠患困擾，早前不但有老鼠圍食街市待出售豬殼，多個政府部門建築物、公共屋邨、甚至老人院舍亦出現鼠患，本港至今已錄得15宗人類感染大鼠戊型肝炎的個案，單是今年已有7宗，遍布各區多個屋苑。政府滅鼠無方，在社會各界多次批評仍然屢勸不聽，得過且過，清潔只做表面工夫，部分街市更在剛完成深層消毒當日，已再現老鼠竄出開餐，令人不禁擔憂若政府繼續懶懶閒，在新冠肺炎及大鼠戊肝的雙疫拍門，甚至交叉變種下，市民將難以回復正常生活。