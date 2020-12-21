政Whats噏：區議員橫額印「懦夫」字眼　遭投訴涉推動仇恨

議員橫額被𠝹爛已經唔係新鮮事，早前有大埔區議員難忍橫額多次被嚴重破壞，所以特別印製咗一幅寫上「破壞橫額是懦夫」嘅橫額掛喺區入面。點知，該區區議員任啟邦今日（21日）就喺Facebook貼文，話收到區議會秘書處轉發嘅投訴電郵，話呢幅橫額上寫上「懦夫」字眼，係「推動仇恨和社區分化」，要求佢哋立即移除喎。

呢幅涉事橫額，上方印有3張橫額被嚴重破壞嘅相片，下方則寫上「破壞橫額是懦夫」。任啟邦喺Facebook貼文話，佢同該區區議會主席關永業嘅橫額近月不斷被「懦夫無賴」破壞，所以佢哋以呢張橫額作回應。之但係，佢話「懦夫」唔單止無收斂，更喺呢幅橫額寫上「吹咩」，批評對方係明目張膽咁違法。

任啟邦回應東網查詢時話，佢哋試過修補被破壞嘅橫額同埋喺橫額上貼上警告字句，但情況都未有改善。佢又話不論係關於民生項目，抑或係有關防疫嘅橫額都被𠝹花，以往只係「𠝹甩隻角」，但依家已經離譜到成條橫額𠝹爛晒，令佢哋難以進行地區服務及宣傳。佢仲話一共印製咗5條印上「破壞橫額是懦夫」嘅橫額，強調所掛嘅地方都係破壞橫額嘅「黑點」位置。

對於投訴人士指有關橫額煽動仇恨，佢反駁指有人賊喊捉賊，覺得好荒謬。至於橫額上印有其他區區議員的姓名，被質疑係以大埔區議會資源做宣傳，佢強調橫額設計係合乎相關規定。

大埔區議會秘書處(秘書處)回覆話、喺2020年12月16日收到一宗投訴有關區議員所懸掛橫額。由於區議員喺路旁展示嘅宣傳品須遵守地政總署發出嘅指引，因此秘書處喺收到該投訴後，已轉介大埔地政處作出調查同跟進，並已告知投訴人跟進情況。