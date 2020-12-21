政Whats噏：司法亂象頻生　葛珮帆斥鄭若驊對推動改革無聲無氣

近年部分法官喺審批反修例示威相關嘅案件及量刑都惹起爭議，外界更有聲音批評法官喺審案時涉及個人政治立場，影響公眾對司法制度嘅公信力。議員葛珮帆（EQ）上星期就去信立法會司法及法律事務委員會，要求討論設立量刑委員會及監察司法人員委員會事宜。

EQ話司法機構過去對於設立呢兩個委員會嘅回應都「好守舊、食古不化」，又批評律政司司長鄭若驊一直「無聲無氣」，未曾公開發表對本港司法改革問題嘅睇法。睇嚟委員會到時都會邀請鄭若驊出席會議，呢個被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊想再「龜縮」都幾難喇！

外界一直都有聲音要求設立量刑委員會及監察司法人員委員會。EQ話過去收到好多市民投訴，認為由違法佔領行動(佔中)開始，至近年反修例示威風波，有唔少案件判刑及法官判詞都出現偏頗、涉縱容暴力，部分同「暴徒」有關嘅案件更獲輕判。佢留意到當呢啲法官投訴由司法機構處理後，都只係交由上級法官調查及裁決，唔少投訴最後唔成立，予外界感覺「官官相衞」，整個投訴機制欠透明度同無程序。

之前司法機構一直話對設立量刑委員會有保留，又話針對法官行為投訴一定要由司法機構自行處理。EQ就直斥司法機構回應「好守舊、食古不化」，批評司法機構由去年6月至今，都無就反修例案件訂出量刑指引，處理法官投訴又唔公道，令市民對司法機構失去信心，批評司法機構不作為，態度如「睬你都傻」。

EQ又話市民都期望律政司敢作敢為，捍衞公義，推動司法改革，批評鄭若驊喺司法改革上無公開發表過意見，畀人印象一直「無聲無氣」。佢認為整個政府都應該與時並進推動改革。

立法會資料研究組早前已按EQ嘅要求，研究海外量刑委員會及處理投訴法官機制，其中報告顯示海外就量刑及監察法官行為方面有類似機制，部分是獨立於司法機構或與司法機構有附屬關係。

EQ認為設立呢兩個委員會已經唔係天荒夜談，希望司法機構可以參考，並要求司法及法律事務委員會盡快加入議程，就設立量刑委員會同監察司法人員委員會展開討論，並邀請司法機構代表出席會議。

委員會主席張國鈞就話，今日(21日)已經收到信件，佢會要求政府當局提供書面回應文件，並同局方及各委員商討議程編排問題。鄭若驊身為律政司司長，唔少人都希望佢可以出力推動司法改革，到時鄭若驊出席會議真係要做好準備，唔好掛住做錄音機不斷老調重提。