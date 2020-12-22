Dr.東：中大學者榮獲裘槎前瞻科研大獎　研糖尿藥逆轉腦部衰老

隨着全球人口老化，腦退化等神經退化性疾病成為公共衞生挑戰，但由於病理機制不明，現時只有舒緩治療，無助減慢病情進展、根治疾病。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授、精神科學系名譽助理教授高浩獲頒「裘槎前瞻科研大獎2020」及最多500萬元的研究基金，以研究神經退化性疾病的病理機制，冀研發治療藥物，打破局限，初步發現一種糖尿病藥物有助逆轉腦部衰老。

神經退化性疾病是大腦和周圍神經系統的細胞逐漸退化及喪失功能所致，常見的類型有阿兹海默症及柏金遜綜合症。根據國際認知障礙症協會2019年的報告，全球有超過5000萬名認知障礙症患者，預計2050年將增長至1.52億人。香港則有最少10萬名患者，接近長者人口的10%，為照顧者及社會帶來沉重負擔。

科研團隊將研究與衰老相關的神經退化疾病的病理機制。高指，人類衰老再加上疾病、遺傳因素，神經血管和膠質細胞會受損，難以維持神經元正常運作，從而致病。團隊將重點研究箇中關係，包括神經血管和膠質細胞如何出現異常、其相互作用如何影響神經元，並識別靶點，測試預防及治療性藥物。另外，他們也會建立動物模型，透過置換老鼠基因做實驗，找出衰老、基因突變如何致病。

高指自己求學時期已對科研有濃厚興趣，受不少著名科學家啟發，立志投身神經科學及生物醫學的領域，希望如前人般作出貢獻。他於2016年成立科研團隊，並自行組裝研究儀器，目前初步發現一種糖尿病藥物有助逆轉腦部衰老，若能成功轉化現有藥物以治療、預防神經退化，相信會比從零開始研發藥物迅速。

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