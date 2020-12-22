何志平專欄：團結與尊重

2019年的這一天，美國政壇上最火爆的新聞是國防部長吉姆‧馬蒂斯兩天前宣布即將離任。他向總統特朗普遞送了請辭信件，隱含地批評總統的軍事判斷，並暗示特朗普沒有對盟友給予尊重，也沒有對敵人和競爭對手保持清醒的態度。說總統應該找一位和他觀點相同的國防部長！國會上下對這消息表示異常震驚，兩黨的議員都感到非常擔憂。這最新的發展在聖誕前兩天鋪天蓋地的佔了所有新聞頭條和版位。

那個周末，在紐約大都會看守所內，加州的律師「阿廷」（假名），紐約本地的生物工程師「艾凡」（假名），和「積克」（假名）教授，熱烈的評論着國防部長的辭職。

積克緊隨美國政事發展及政壇人物的來龍去脈：「馬蒂斯的軍事政績可算是獲得極高尊崇的。他大學畢業後，便透過海軍預備給軍官訓練計劃加入海軍陸戰隊。在他的同輩同行中，他是以『理智主義』而享有聲譽，這暱稱為『戰鬥修士』（warrior monk ）！最終晉升四星上將。他在海軍陸戰隊的44年中，指揮過波斯灣戰爭，阿富汗戰爭和伊拉克戰爭。2010年退休前，指揮美國聯合部隊司令部，及擔任美國中央司令部司令。2016年底，被剛當選總統的特朗普提名國防部長。」

阿廷馬上加入討論並補充：「美國國家安全法列明國防部長一定要由『非軍事的平民』出任。曾任軍人者要退役後10年才算是『平民』。還記得那年馬蒂斯剛退休了只7年，不符合法規而要向參議院和眾議院申請豁免，多番擾攘後才獲通過，這是非同尋常的一項壯舉，歷史上唯一能有此豁免的是二次大戰時杜魯門政府的國防部長喬治‧馬歇爾將軍。報道說參眾兩院的議員都對馬蒂斯的能力和為人讚不絕口，認為新政府深慶得人！隨着特朗普總統宣誓後，他便在2017年1月20日成為美國第26屆國防部長。」

艾凡接着問：「前幾天特朗普在推特上宣布他把所有美國士兵撤出敍利亞！這是一次突如其來而重大政策的轉變，使國會、五角大樓和國務院的眾多高級官員都被殺個措手不及。聽說這是他們事前全沒有心理準備和並沒有充分研究好的決定，看來他們都是被蒙在鼓裏。你們看不見有參議員馬上跳出來給馬蒂斯打氣護航，說現在不是撤離敍利亞的合適時機。看來這是國防部長辭職的導火線。」

積克點着頭跟着說：「這只是冰山的一角。冰凍三尺非一日之寒。據聞早前，特朗普沒有徵詢馬蒂斯的意見就單方面的退出了跟伊朗達成的核協議，而部長收到風聞後趕着在正式宣布之前，急不及待的找着總統通電話求證！還有，今年夏天，特朗普又為着跟朝鮮的金正恩的磋商而讓步，突如其來的制止了美軍和南韓的軍事演習，而決定前沒有跟馬蒂斯商量或諮詢！再次令部長感到驚訝，不被尊重和難堪。還有啊！不久之後，當總統公布五角大樓發展軍事第6分支來開發太空軍事戰鬥時，馬蒂斯又再次被邊緣化，事後才獲知細節，而總統便不斷在外大饞其言的到處誇口邀功！報道還說馬蒂斯曾勸阻特朗普企圖暗殺敍利亞總統阿薩德！總而言之，這總統就是獨行獨斷，自把自為。最要命的就是他毫不尊重夥伴同仁，又有甚麼有能之士願意與他為伴同行呢？」

艾凡感慨的說：「最令我佩服的就是部長在他的信中說，他有一核心信念，我們國家的力量離不開我們獨特和全面的國際夥伴和全球聯盟體系。為着要保障我們的利益和保持我們在這自由世界的領導地位，我們便需歇盡所能的維護這個聯盟和尊重我們的盟友夥伴！但事實上，怎樣看來，特朗普都是一位從不試圖團結美國人民的總統，他甚至不假裝去嘗試！相反的，他只是分裂了這個國家和社會！」

阿廷在旁邊大喊：「天佑亞美利堅！」