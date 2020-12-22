東方日報A1：禁英航班為時太晚　超級變種新冠殺到

新冠肺炎疫情肆虐全球，北半球正值冬季感染高峰期之際，英國發現傳染性較原有新冠病毒高逾70%的變種病毒株，目前英國約有60%確診患者屬該變種病毒。事件引起歐洲多國高度戒備，多國宣布禁止英國航班入境，港府昨午亦宣布，透過收緊兩條防疫規例，今日凌晨零時起收緊從英國來港的規定，變相對英國「禁航」。然而，當局的緊急措施恐已太遲，據衞生署統計截至前日的英國入境人次，已有超過5,000人從英國抵港，這種傳染力驚人的病毒株或已登陸本港。專家根據初步數據，加上英國倫敦已掀起「逃亡潮」，直言本港的措施已「遲了」，有議員則斥當局處理海外人士入境防疫一直後知後覺，恐危機已殺入香港。

英國近日進入超快傳播期，本周日新增近3萬6千人確診，創下疫情以來單日新高，當地官員形容變種病毒的傳播已經失控！本港食物及衞生局局長陳肇始昨午指，港府高度重視英國疫情發展，在本月7日至20日，本港出現的80宗輸入個案中，17宗患者來自英國，比率佔21%。在諮詢專家意見後，政府推出兩項新措施，分別透過收緊《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），規定今晨所有過去14天曾停留英國超過兩小時的人士，禁止登機來港，直至另行公布。

同時收緊《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求所有從英國抵港的人士及目前正在酒店檢疫的英國抵港人士，在酒店檢疫14天後，仍要強制留家多7天，變相坐「疫監」21天，且須於第19或20日的檢測結果出現為止，違者會被定額罰款5,000元，當局會探討相關措施下的專車安排，並研究要求他們佩戴檢疫手帶。陳又稱，當局有需要會修例，強制檢疫期可多於14天，一切決定有待行會後公布。

港大微生物學系講座教授袁國勇直言：「我覺得已經遲了」，他指英國早在9月及10月已找到這款病毒，且港府已知英國回港的中招比例偏高，早前仍只要求檢疫14天，「明知漏（招）都不做（收緊），真的很不理想」。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，英國早於9月已發現新冠肺炎變種病毒，南非亦有病毒變種，相信兩地是各自發生轉變，新病毒的感染數字升得很快，反映病毒較易在人與人之間傳播。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，倫敦已掀起了「逃亡潮」，或已有帶變種病毒的當地港人返港，同意港府延長英國抵港人士的強制檢疫期。

對於英國港人不能坐飛機來港，涉嫌違反基本法權利。陳肇始沒有正面回應，並解釋相關措施規定已跟律政司商討，形容是一個穩妥的做法，又指現時病毒變種，當局會監察整體疫情情況。

議員葛珮帆認為，港府在處理假期返港的人流政策上一向後知後覺，導致疫情不能遏止，她年初已提出落實指定酒店及專車安排，但當局一直拖拉至本月才實施。雖然當局在昨日即時禁止英國航班抵港，但在實施英國抵港人士強制檢疫21天的政策上仍是來得太遲，相關政策應套用到高風險地區，減低本港社區感染病毒的風險。

另外，因應港府推出變相「禁航」措施，國泰航空昨宣布，即日起取消前往英國的航班，直至明年1月10日。香港郵政宣布，今日起暫停英國的空郵服務。

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