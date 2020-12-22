兼職醫護人員到亞博館當值　照顧確診者身心靈健康

隨着第4波疫情爆發，政府重啟亞博館社區治療設施接收輕症確診病人，提供愈千個床位，對醫護人員的需求也隨之增加。當局除了從醫院調派人手，也邀請「自選兼職」醫護人員到亞博館支援。醫管局於2018年開設「自選兼職」計劃，讓醫護人員根據個人需要選擇工作時間及地點。亞博館現時有全職醫生28人，兼職40多人；全職護士138人，兼職27人，輪更照顧400多個病人。

陳重安醫生為了照顧家庭，去年轉為自選兼職，在醫院門診工作。她了解到亞博館需要人手，很希望為抗疫出一分力，「睇多一個症都好」。而且她可以一星期4天上班，每天4小時，可平衡工作和家庭的需要。醫生會在亞博館進行視像應診、檢查維生指數、評估病人的身體狀況，並進入感染區巡視。自選兼職的工作大同小異，但毋須進入感染區及全日待命。

陳醫生認為，遙距應診是很特別的經歷，曾有患者出現低血壓情況，但她要遙距處理緊急情況，她當時立刻聯絡同事為患者進行靜脈注射，並安排患者轉院，在醫護團隊的努力下，很快就把患者送院，這份團隊精神也令她相當深刻。

盧琛健護士在瑪麗醫院工作近30年，今年年初離職，打算休息一下，豈料1個月後就急不及待申請做自選兼職，重投工作，及後也來到亞博館，希望減輕醫護的負擔。亞博館的護士一天工作8小時，工作範圍包括觀察患者情況、準備文件、處理病人標本等。盧護士表示，他之前是做實驗室護士，和患者交流的機會不多，但在亞博館，醫護人員需要照顧患者身心靈健康，他多了機會和病人溝通，關心他們的需要，令他很有滿足感。

唐頴思醫生則是一名無國界醫生，因為每年很少時間在香港，她過去2年都做自選兼職，今年才轉做全職。她認為亞博館的感染控制措施相當完善，令醫護人員很放心。加上很多自選兼職是私人執業的醫護人員，與病人溝通的方式與醫管局醫護人員不一樣，也令她獲益良多。