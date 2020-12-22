荷蘭法國比利時亦出現變種病毒　專家批僅禁英航班成效低

英國發現傳染性較原有新冠病毒高逾70%的變種病毒株，引起歐洲多國高度戒備並宣布禁止英國航班入境，港府「終於知驚」公布今日(22日)凌晨零時起收緊從英國來港規定。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目表示，其實除英國外，荷蘭、法國及比利時等國家亦出現變種病毒，認為政府應視乎歐洲疫情，考慮禁止歐洲其他國家航班抵港。

他表示，變種病毒傳播力增強，有需要將來自歐洲入境人士的檢疫期延長至21日，並將他們轉移至檢疫中心隔離。曾認為，政府收緊限制措施後，街頭人流未減，擔心聖誕及除夕假期令疫情惡化，如果節日後本港確診數字仍徘徊在一百宗，當局應思考進一步收緊措施，包括減少商店營業時間。

政府推出兩項新措施，分別是規定今晨起所有過去14天曾停留英國超過2小時的人士，禁止登機來港，直至另行公布；及要求所有從英國抵港的人士及目前正在酒店檢疫的英國抵港人士，在酒店檢疫14天後，仍要強制留家多7天，變相坐「疫監」21天，且須於第19或20日的檢測結果出現為止，違者會被定額罰款5,000港元。