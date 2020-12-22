黎智英明早到高院申請保釋 如被拒將返回赤柱監獄羈留

(左起)：梁家傑、李柱銘及何俊仁下午探監；而李韻琴及黎順恩(小圖)上午亦到場。

多案纏身、目前在高度設防的赤柱監獄羈留的壹傳媒黎智英，明早(23日)將被押解到高等法院原訟庭申請保釋。據悉，如高院法官拒絕其保釋申請，黎將會返回赤柱監獄繼續羈留。

黎智英是於上周五(18日)被安排轉往赤柱監獄羈留，昨日(21日)在獄中度過「鐵窗冬至」,至今日(22日)為單獨囚禁第20日，早上9時半，其妻李韻琴及幼子黎順恩再次到監獄探望黎智英，二人逗留約1個小時後離開。

至下午近2時，民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁及公民黨主席梁家傑抵達赤柱監獄，逗留至下午5時離開，未有回答是否與黎智英商討明日(23日)向高院申請保釋事宜，只提到黎的精神尚可。黎智英的女兒亦有到場，據知她並無探監，僅把糖尿藥轉交父親。

黎智英本月3日被控一項欺詐罪，本月11日再被加控違反《港區國安法》，翌日(12日)由囚車押送到西九龍法院提訊，期間被鐵鏈纏腰、鎖上手銬，兩案押後至明年4月16日再提訊。黎智英早前向高等法院原訟庭申請保釋，高院已排期於明日開庭處理。