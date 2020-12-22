天水圍俊宏軒及粉嶺東閣圍單日增4個案　新增16間食肆上疫榜

2020年12月22日 10:28
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    天水圍俊宏軒2座單日錄得4宗個案。
    本港昨日(21日)新增85宗確診個案，衞生防護中心晚上更新確診者住宅及到訪大廈表，顯示多個大廈出現3宗或以上個案，包括銅鑼灣大坑龍華花園2座再多3人確診、天水圍俊宏軒2座及粉嶺東閣圍，亦單日錄得4宗個案。另外，新增16間食肆有確診者到訪，包括旺角「阿木台灣麵」、北角及土瓜灣翠河餐廳等。
    昨日確診的個案中，有3人居於銅鑼灣大坑龍華花園2座，均屬Glow Salon and Spa群組，當中包括2名5歲及8歲男童。天水圍俊宏軒2座亦單日有4名居民確診，全屬與本地個案有流行病學關連個案，該大廈早前出現一名源頭不明的46歲男子，料昨新增的4名患者與該男子有關連。
    粉嶺東閣圍亦有4名居民確診，但均為與本地個案有流行病學關連個案。牛池灣村富池徑1號新增2宗個案，均與本地個案有流行病學關連。
    食肆方面，新增16間餐廳有確診者曾到訪，有兩間是火鍋餐廳，包括土瓜灣「鴻福海鮮四季火鍋」及荃灣「小肥羊」。
    新增確診者到訪食肆
    港島
    ●北角富邦大廈 翠河餐廳
    ●鰂魚涌嘉里中心 大家樂
    九龍
    ●旺角廣華街8號 阿木台灣麵
    ●太子聯合廣場 百好名宴
    ●土瓜灣土瓜灣道307號 翠河餐廳
    ●土瓜灣土瓜灣道78A 漢寶酒樓
    ●土瓜灣落山道 鴻福海鮮四季火鍋
    ●九龍城南角道 燦記路邊雞海鮮飯店
    ●九龍城獅子石道 西貢越南真味
    ●油塘大本型 太興
    ●油塘油麗商場 富金軒酒家
    ●藍田啟田商場 肯德基
    新界
    ●沙田連城廣場 大快活
    ●荃灣大鴻輝(荃灣)中心 小肥羊
    ●葵涌石籬商場一期 譚仔三哥米線
    ●將軍澳PopCorn 鮨千寿
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease