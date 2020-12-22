天水圍俊宏軒及粉嶺東閣圍單日增4個案　新增16間食肆上疫榜

本港昨日(21日)新增85宗確診個案，衞生防護中心晚上更新確診者住宅及到訪大廈表，顯示多個大廈出現3宗或以上個案，包括銅鑼灣大坑龍華花園2座再多3人確診、天水圍俊宏軒2座及粉嶺東閣圍，亦單日錄得4宗個案。另外，新增16間食肆有確診者到訪，包括旺角「阿木台灣麵」、北角及土瓜灣翠河餐廳等。

昨日確診的個案中，有3人居於銅鑼灣大坑龍華花園2座，均屬Glow Salon and Spa群組，當中包括2名5歲及8歲男童。天水圍俊宏軒2座亦單日有4名居民確診，全屬與本地個案有流行病學關連個案，該大廈早前出現一名源頭不明的46歲男子，料昨新增的4名患者與該男子有關連。

粉嶺東閣圍亦有4名居民確診，但均為與本地個案有流行病學關連個案。牛池灣村富池徑1號新增2宗個案，均與本地個案有流行病學關連。

食肆方面，新增16間餐廳有確診者曾到訪，有兩間是火鍋餐廳，包括土瓜灣「鴻福海鮮四季火鍋」及荃灣「小肥羊」。

新增確診者到訪食肆

港島

●北角富邦大廈 翠河餐廳

●鰂魚涌嘉里中心 大家樂

九龍

●旺角廣華街8號 阿木台灣麵

●太子聯合廣場 百好名宴

●土瓜灣土瓜灣道307號 翠河餐廳

●土瓜灣土瓜灣道78A 漢寶酒樓

●土瓜灣落山道 鴻福海鮮四季火鍋

●九龍城南角道 燦記路邊雞海鮮飯店

●九龍城獅子石道 西貢越南真味

●油塘大本型 太興

●油塘油麗商場 富金軒酒家

●藍田啟田商場 肯德基

新界

●沙田連城廣場 大快活

●荃灣大鴻輝(荃灣)中心 小肥羊

●葵涌石籬商場一期 譚仔三哥米線

●將軍澳PopCorn 鮨千寿