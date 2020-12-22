梁卓然本月底離任　傳副手譚耀豪內部晉升任刑事檢控專員

律政司刑事檢控專員梁卓然於本年7月提出呈辭，曾透露自己與律政司司長鄭若驊意見不合，情況一直沒有改善。梁將於12月31日離開服務了25年的刑事檢控科，或轉為私人執業。有消息指，具有資深大律師銜頭的副刑事檢控專員譚耀豪將會成為大熱人選，接替梁卓然出任刑事檢控專員。

現年52歲的譚耀豪於1994年加入律政署，原本掌管刑事檢控科「分科一法律指引」的三個組別，分別為「原訟法社庭」、「區域法院」及「裁判法院的法律指引」。其後律政司為了堵塞漏洞，再將「分科一法律指引」重組，三個組別現改為「裁判法院法律指引」、「海關案件」及「裁判法院上訴」。

目前刑事檢控科共有五位副刑事檢控專員，分別為譚耀豪、楊美琪、陳淑文、林穎茜及何詠光。譚耀豪的資歷最長，亦是唯一一位具有資深大律師銜頭。譚耀豪於2017年曾與時任的副刑事檢控專員梁卓然和許紹鼎爭奪接替離任的楊家雄刑事檢控專員一職，結果由梁卓然跑出。據知，刑事檢控專員一職將由內部提升，而內部晉升一般需要半年的署任時間，才會正式擔任職務。