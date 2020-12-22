上月至今45宗英國輸入個案　何栢良憂變種病毒已滲港

新冠肺炎病毒在英國出現變異，導致當地有大規模的傳播，歐洲多個國家或地區先後暫停英國航班入境，港府雖亦收緊從英國入境規定，惟據衞生署統計截至前日(20日)，發現已有逾5,000人從英國抵港。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(22日)在電台節目表示，統計過由上月初至前日，香港共有45宗從英國輸入的確診個案，當中84%都沒有病徵，比例較以往偏高，他認為當局應追溯這些個案的樣本，全部做基因排序，以了解變種病毒是否已滲入香港。

他指出，在英國出現變種的病毒與在武漢最早發現的病毒，共有10個胺基酸不同，當中有數方面潛在影響，包括病毒繁殖速度快70%、在英國當地快速傳播，及受感染人士的呼吸道病毒量高。由於變種病毒的S蛋白有很多轉變，對部分核酸檢測方法或會帶來影響，但暫時不清楚因而增加多少宗假陰性個案。

何又指，香港防止輸入個案的政策複雜，將20個國家列為高風險地區的做法，涉及許多主觀判斷，不夠科學，認為既然香港有指定檢疫酒店，就可以做得簡單些，他以澳門為例，指當局要求入境前14日內，到過內地或台灣以外國家或地區的人士，入境後均要接受21日隔離。

此外，他亦提到港府訂購的3種疫苗，分別是選取去年底或今年1月初的病毒再培植，與目前的變種病毒株相隔了11至12個月，不排除對疫苗成效有些少影響，但仍需等待研究數據。