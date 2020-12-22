屯赤隧道12.27上午8時通車　巴士轉乘站翌日啟用

連接屯門南及港珠澳大橋香港口岸的屯門赤鱲角隧道於下周日(27日)上午8時通車，市民可經新隧道往來新界西北及北大嶼山，此外6條龍運巴士路線將於通車翌日(28日)改經新隧道，屯門赤鱲角隧道公路巴士轉乘站亦會同時啟用，市民可利用巴士轉乘往返北大嶼山及屯門各個目的地。

屯赤隧道北面的出入口位於屯門第40區，駕駛者可以使用龍富路及龍門路往返屯門各區。新隧道南面的出入口位於港珠澳大橋香港口岸人工島，駕駛者可以使用赤鱲角路往返機場及港珠澳大橋香港口岸，或使用順朗路往返東涌及北大嶼山公路。運輸署及路政署已在適當位置加設指示牌，指示駕駛人士使用合適道路。

運輸署提醒市民，新隧道開通後，連接新隧道的屯門區主要路段，包括屯門公路（市中心段）及皇珠路連接路的交通，部分時段仍會較為繁忙。駕駛人士可因應交通情況，使用區內其他道路，如鳴琴路、青雲路、龍門路等進入新隧道，而不用繞經屯門公路及皇珠路。因應新隧道的開通，位於隧道屯門出入口的龍富路迴旋處的車流將有所改變，該署呼籲駕駛人士留意現場的指示牌，駛近迴旋處時應減慢車速，注意匯合點車輛，小心駕駛。

公共交通方面，6條龍運巴士路線將改經屯赤隧道，往來屯門、洪水橋及機場的路線，通車翌日率先行經屯赤隧道的巴士路線包括A33、A33X、A34、E33、E33P及NA33，車費由12港元至28港元不等。上述巴士路線經調整後將不再途經青嶼幹線，乘客將不能在青嶼幹線收費廣場巴士站進行轉乘，而位於屯門赤鱲角隧道公路巴士轉乘站亦同時於當日啟用，上述巴士路線將停靠該轉乘站。