馬時亨將卸任教大校董會主席　寄語年輕人遇困難勿放棄

香港教育大學校董會主席馬時亨將於本月底卸任，他在教大刊物中以早年在美國紐約工作的經歷，勉勵年輕人面對求職、償還學貸及應付住宿開支等壓力，難免會有挫敗感，但只要樂觀積極面對，做好準備，了解自己強、弱點，就能把握機遇。

馬時亨在教大刊物《超越教育》時談及年少時的工作經歷，他回憶24歲時首次踏出香港「舒適圈」到紐約工作，卻遇上要求嚴格的上司，「在陌生城市打拚生活，舉目無親，倍感孤單，可謂度日如年。」不過他並未因此放棄，反而更努力工作，整整一年放棄休假，最終得到上司認同而獲晉升。

他一直深信「一分耕耘，一分收穫」，同時表示理解時下年輕人未必認同這理念。他認為，年輕人面對求職、償還學貸及應付住宿開支等壓力，難免會有挫敗感，對未來感到躊躇和困惑。在他眼中，年輕人充滿活力及創意，只要樂觀積極、堅毅不屈、百折不撓，總會找到出路。

他又寄語年輕人不要輕易放棄，失去希望：「時刻做好準備，學習新知識，並了解自己的優點和不足之處，以充分把握種種機遇。」

卸任在即，他憶述自己與教大早於2008年結緣，當時他應邀為教大「正名」前的教院拍攝電視廣告，宣揚教育的重要性，他曾擔任校慶講座系列嘉賓。

政府於今年4月公布續委任馬時亨出任教大校董會主席，但因個人原因，未能接受續任至2023年，任期僅至今年12月31日。他於2016年獲時任特首梁振英委任，「空降」入教大校董會任主席，馬時亨當時並非校董會成員，而他由2017年始上任。