疫廈實施強制病毒檢測　居民擔心病毒變種聖誕留家避疫

油塘油麗邨逸麗樓、石籬(二)邨石榮樓，以及筲箕灣明華大廈A座相繼出現多宗確診個案，政府刊憲，要求在上月25日至昨日(21日)曾經在上址逗留2個小時以上的人，在本周六(26日)前接受強制病毒檢測。有前往檢測的居民(22日)指擔心英國的病毒變種，未來長假期會留在家中。

衞生防護中心昨今兩日在油麗邨逸麗樓派發樣本瓶，東網記者今(22日)早到達上址，記者觀察十多分鐘只有數名住戶查詢。居民謝先生批評府防疫應對較慢，指區內衞生情況還算不錯，但大廈仍有8宗確診，保安人員已穿上保護衣，自己出入惟有小心。他又指，如住戶昨天沒有取瓶，保安員會致電提醒。居民馮先生對病毒變種表示擔心，早已減少外出，未來長假期會與家人逗留在家。

石榮樓在約10時有身穿保護衣的工人清潔地下，有職員在大廈後門派發樣本瓶，但早上人流不多，只有零星市民，有居民甚至未有理會「直行直過」。據大廈通告，昨今兩日開始派發樣本瓶，並在明天起收集。住客陳先生指知道要強制檢測，明天會交樣本樽，又指病毒已蔓延社區，會加強個人清潔，出入會噴消毒液。