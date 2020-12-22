藝能發展資助計劃今起接受第10輪申請　增設藝術科技類別

隨着現今科技發展，藝術與創新科技的融合已成為藝術發展的新趨勢。民政事務局轄下的藝術發展諮詢委員會今日(22日)開始，接受藝能發展資助計劃的第10輪申請，截至明年2月17日的下午6時，申請者可經網上、郵遞或親身遞交書面申請。另設簡介會將擬於本月29日及30日舉行，詳情將於網上公布，而申請結果預計於明年7月公布。

藝能發展資助計劃今次增設「藝術科技」類別，藉以支持促進藝術與科技融合的計劃，鼓勵申請者以富創意的方式利用科技，實踐其藝術願景和抱負。另外，資助計劃將繼續設有躍進資助和項目計劃資助，以配對形式為藝術團體提供兩期共5年資助的最高資助額合共為950萬港元。

為配合《施政報告》，民政事務局將牽頭成立包括創新及科技局、商務及經濟發展局及教育局的專責小組，制訂發展及推廣藝術科技的策略和措施，期待透過藝能發展資助計劃能收到藝術和文化同業創新的計劃。

至於過去9輪的申請，有超過100個建議成功獲批，舉辦具規模和跨年度的文化藝術計劃/活動，涵蓋不同藝術形式和實踐方式，如表演藝術、視覺/媒體藝術、跨界別藝術、社區藝術、藝術教育/欣賞和藝術行政。