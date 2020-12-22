倫敦最後兩航班今早逾時抵港　機組人員毋須隔離恐播毒

港府今晨(22日)起禁止英國航班抵港，防止當地新冠肺炎變種病毒株在港擴散，但有兩班由倫敦來港的航班，仍可於今晨飛抵本港。有網民質疑，該航班的機組人員的染疫風險與乘客沒有分別，他們不能單單待檢測結果出現後，便立即回家，毋須檢疫，認為香港當局也應一視同仁，對英國或外國返港機組人員加強檢疫。

據了解，在「禁飛令」限期前在英國機場完成登機手續的航班，仍可起飛來港，成為最後兩班獲准在港降落的英國客機。根據赤鱲角機場的航班資料，維珍航空航班VS636及國泰航空航班CX252，先後於今日早上6時33分及6時38分抵港，成為禁飛令公布後最後2班獲准在港降落的英國客機。

網上討論群組有人質疑，今晨由英國抵港航班上的機組人員，其染疫風險與機上乘客無異，港府理應加強隔離，沒理由英國來港乘客要強制檢疫21天，同機機組人員卻可在檢測有結果後立即回家，不用檢疫。網民認為，當局也應一視同仁，對英國或外國返港機組人員加強檢疫。

衞生防護中心其後更新資料，由昨日開始至另行通告，所有於過去14天曾到訪英國的機組人員，到港後必須在指定酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。