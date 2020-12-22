議員狠批潛逃病人李運強極自私　促迫令交代行蹤考慮起訴

確診病人李運強日前逃離醫院，一度行蹤不明，引來全城恐慌。他相隔3日終被尋回，並已送返醫院，惟據了解，他仍然拒絕透露自己失蹤期間的行蹤，以及接觸過甚麼人。有議員狠批李運強的行為非常自私及不負責任，完全罔顧公共利益，促請相關部門向他施壓，要求他交代行蹤，否則應該考慮起訴，以儆效尤。另有議員建議加重相關罰則，提高阻嚇力。

醫管局發言人今回覆指，有關個案正由警方跟進，醫管局暫時沒有補充。惟有消息指，有關個案是由醫管局負責跟進追蹤及管理。因此，仍未知今次事件是否由醫管局負責。

議員柯創盛對於有病人走失大為緊張，當日亦即時在其社交網站專頁發貼，呼籲市民幫眼尋人。對於現時病人不肯透露自己的行蹤，柯對此大為氣憤，直斥該病人行為極不負責任，「他死口不肯透露自己曾去過哪裏，非常自私！」他認為，有關部門應向他施壓，迫他講出行蹤。倘若檢控，應考慮重罰以提高阻嚇力。

柯認為，醫管局應盡力去追蹤該病人的行蹤，亦可考慮請警方等部門協助追蹤。他又促請醫管局加強醫院保安，嚴防同類事件再度發生，「現時只走失一個人，便引起公眾恐慌，擔心有播毒危機。難保他朝陸續有來，再有病人潛逃，後果便不堪設想。」

議員葛珮帆亦譴責李運強的行為自私，又認為追蹤其行蹤固然重要，而今次事件亦為一個警號，提醒醫管局要防範同類事件發生。她又指，除了今次潛逃的李運強，例如跳舞群組等部分病人，亦不肯透露自己的行蹤，她建議政府站在防疫抗疫角度，要想方法迫令患者講出自己行蹤，可考慮訂立新例規管。

此外，對於逃離醫院的病人，根據香港法例《預防及控制疾病規例》，⼀經定罪，僅處罰款5,000港元及監禁2個⽉。葛認為有關罰則太輕，不能起阻嚇力，建議修訂加重罰則。

63歲新冠肺炎確診男病人李運強，上周五(18日)突然逃離伊利沙伯醫院隔離病房，警方隨即全城通緝，但屢尋不獲，終在前晚(20日)在旺角街頭緝獲，隨後被送返伊利沙伯醫院接受隔離治療。消息指，李運強需要繼續留院，出院時將會被拘捕，並且視乎法律意見決定會否起訴。