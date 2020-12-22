加推《多啦A夢》漫畫誕生50周年郵票　香港郵政明天網上發售

香港郵政早前推出的「多啦A夢」系列郵票廣受歡迎，當局將加推日本郵政發行的「多啦A夢」貼紙郵票，包括2款貼紙式郵票；此外，澳門郵電局和馬恩島郵政分別推出有關新冠肺炎疫情主題的郵品，望當地居民共渡疫情。一系列海外集郵品將於明天(22日)上午8時起於「郵購網」發售。

香港郵政於今年6月中曾推出同款日本郵政發行的「多啦A夢」系列貼郵票，但首賣日因反應熱烈而出現網站系統繁忙，更一度未能提供服務，現決定加推此系列郵票，包括2款郵票小冊子連一套十枚郵票及小全張（貼紙式），售價分別為55港元及70港元，各款郵品數量為800份，每次最多可購買2份，先到先得，售完即止。

新冠肺炎肆虐全球，澳門郵電局和馬恩島郵政分別發行「萬眾一心 抗擊疫症」和「#共度時艱」郵品。在新西蘭，疫情封城期間，當地居民尋找泰迪熊的小遊戲風靡一時，新西蘭郵政特此發行「新西蘭尋熊樂」郵品，紀錄國民如何在這段緊張的時期紓壓解鬱。

此外，澳洲郵政推出以大自然為主題的郵品，包括「科科斯（基林）群島：鰹鳥」、「沙漠的藝術」和「諾福克島：諾福克藍牛」；為紀念二次世界大戰結束75周年，英國皇家郵政及新西蘭郵政分別推出「第二次世界大戰結束」和「二戰結束75周年」郵品。