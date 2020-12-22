憂接種新冠疫苗後過敏　團體促政府立法規定藥廠披露成分

港府訂購的3種疫苗將於明年陸續抵港，惟外國大規模接種疫苗後有市民出現不良反應，引起大眾對疫苗安全性擔憂。香港過敏協會及香港過敏科醫學會今日(22日)召開記者會指，疫苗過敏的現象被誇大，嚴重阻礙疫苗普及，並推斷患者因對疫苗的輔料類過敏，致出現過敏反應，促請政府規定將所有輔料類完整列入藥品標籤。

香港過敏科醫學會主席、中大醫學院兒科學系教授黃永堅指出，疫苗過敏的現象經常被誇大，強調不止新冠肺炎疫苗，流感等疫苗亦有同樣情況，本港將使用的3種疫苗亦已通過第三期臨床測試，理應安全，認為接種疫苗的好處大於壞處，強調不應讓非理性的恐懼阻礙疫苗進程，但建議市民接種後由醫護觀察30分鐘，以確保安全。

香港過敏協會執委、免疫及過敏病科專科醫生李曦分析，疫苗過敏多數因疫苗成分或輔料類引起，情況並不普遍，形容是100萬人中才有1人會出現昏厥、休克等嚴重過敏反應。不過，本港3種疫苗中，只有德國BioNTech有披露成分，而本港沒有法例規定藥廠列出疫苗成分，促請政府制訂法例，規定將所有輔料類完整列入藥品標籤。