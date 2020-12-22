今增63宗確診　不明個案佔13宗　天水圍俊宏軒商場醫生染疫

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(22日)新增63宗確診，包括10宗輸入個案，包括2宗個案由英國返港；另有13宗本地源頭不明個案，及40宗相關個案。相關個案中，包括1名港珠澳大橋香港口岸清潔員群組，歌舞群組再增1人，本港累計8,301宗確診。另外，今日有逾30宗初步確診個案。

張竹君又指，在天水圍俊宏軒商場地舖診所上班的私家醫生吳小春亦確診，他於本月15及18日曾替2人診症，2人事後確診，醫生之後亦進行病毒檢測，最終證實中招。醫生診症期間有戴口罩及面罩，但不排除清潔或除下裝備時受感染。該診所職員需要檢疫，又呼籲相關病人接受檢測。東網記者晚上到診所視察，發現診所已關門，門外貼有告示，指將暫停應診2星期，至明年1月5日恢復應診。

疫廈方面，觀塘花園大廈玉蓮臺新增3個單位，共7宗確診個案，包括1個單位出現4宗確診；油塘油美苑潤美閣亦有3個單位，合共4人確診，衞生署將到該兩棟大廈派樣本樽。另外，藍田平田邨平成樓再出現2宗初步確診，累計5個單位有人染疫，署方指若2宗初步確診轉為確診，住戶需要強制檢測。

對於近日確診數字有所回落，張竹君表示，希望趨勢能夠持久，疫情發展亦要多看幾日情況才能評估，她目前感到審慎樂觀。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，聯合醫院1名89女病人經入院篩查發現證實確診，她前日(20日)因跌倒入院住內科病房，入院時沒有明顯病徵，醫院按程序為病人進行入院篩查，於昨日(21日)確診。醫院進行接觸追蹤後，發現6名病人曾入住同一病格，被列為密切接觸者，須進行檢疫觀察。而負責照顧病人的醫護人員均有佩戴合適防護裝備，故未有人需要檢測，至於其餘病人檢測後亦證無染疫。

此外，劉又指，染疫的吳小春醫生有參加普通科門診公私營協作計劃，其診所須暫停服務2周以清潔消毒，並將於明年1月5日恢復診症。受影響病人將根據其意願，安排轉至其他私家醫生或醫管局普通科門診就醫。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有85名確診病人出院，至今共有6,995名病人康復出院，現時共有1,081名確診者分別於22間公立醫院及亞博社區治療設施留醫，其中67人情況危殆，63人情況嚴重，其餘951人情況穩定。目前公立醫院已啟用681間負壓病房，合共1,241張負壓病床。