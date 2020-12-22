失業率高企四口家庭杯麵度日　工會批貧窮報告滯後掩實情

新冠肺炎第4波疫情持續，香港經濟大受打擊，失業、停工、減薪等問題困擾全港打工仔。根據統計處季度住户綜合收入調查顯示，今年第3季家庭入息中位數，較去年同期減少逾2,000港元，屬香港10年以來首次出現下跌。有工會今日(22日)表示，疫情下的基層市民生活愈見艱難，惟即將發布的貧窮報告僅反映去年的狀況，認為數據嚴重滯後，未能反映當下情況，又批評凍結最低工資做法是不負責任，建議政府可落實最低工資「一年一檢」。

香港疫情下失業率創16年新高，根據統計處季度的住戶中入收入調查得知，今年第3季的家庭入息中位數為33,700港元，較去年同期的35,800港元減少2100港元收入，是香港過去10年首次家庭收入下跌，惟綜合物價指數則由去年110.1上升至110.9，反映收入下降的同時，基層市民應付的物價不跌反升，生活更加艱難。

原本從事室內設計行業的梁先生表示，公司因大部分工作依賴與內地及外地的接洽，惟疫情下工作全部停止，公司亦於今年2月份表示因營運出現問題而結業。他續指，疫情前平均月入約2萬港元，惟自2月起成為失業大軍，作為一家四口的一家之主，育有2個小朋友，而現時他們卻需要以杯麵及麵包度日。

梁又指，已維持零收入近半年，僅靠積蓄捱到今時今日，期間一直嘗試搵工不果，亦有嘗試做外賣工作維持生計，但每日工作10小時亦僅不足300港元日薪，難以應付基本生活開支。他希望政府能推出失業援助金或無息貸款，以解燃眉之急。對於第4波疫情爆發，梁指對政府防疫工作感到不滿，表示作為基層市民未見政府有「清零」的決心。

作為單親媽媽的黃女士，獨力照顧2個分別7歲的兒子及11歲的女兒，疫情下小朋友要在家上課，自己要出錢買平板電腦供網上學習之用，亦因小朋友長期在家，導致原本在洗衣店兼職的工作工時大減，但居所租金卻由5,000港元加至5,800港元，每月加上水、電費每月基本開支已逾6,000港元，形容生活壓力巨大。

扶貧委員會委員鄧家彪表示，對於有指政府扶貧政策愈扶愈貧，是源於未能針對貧窮問題的核心，又指如無意外明日(23日)將公布新一份貧窮報告，惟該報告僅反映去年的貧窮狀況，由於數據滯後，未能反映疫情下的基層貧窮問題，他希望政府不要以「例行公事」的心態看待，切實正視現時的貧窮問題，他認為如最基層工資落後於通脹，凍結最低工資的做法是不負責任，希望政府可落實最低工資「一年一檢」，即使未能立即實行，政府亦可要求明年就最低工資再作檢討。