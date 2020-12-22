理大生非法集結罪成　稱偕教師父母被起底冀獲輕判

去年除夕夜旺角一帶有黑衣人聚集堵路，警方驅散人群時，拘捕一名理工大學男學生，又在他身上搜出剪鉗和噴漆。該大學生否認控罪受審，今（22日）在西九龍法院被裁定非法集結和管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪罪成，但管有適合作非法用途的工具意圖使用罪則不成立。裁判官把案押至明年1月4日判刑，等待索取被告的教導所、勞教、更生及背景報告，期間被告須還押懲教看管。

控罪指，19歲被告蔡頌希於去年12月31日，在旺角彌敦道與荔枝角道交界與其他不知名人士，參與非法集結，並管有一把剪鉗及兩支噴漆。

控方案情指，當晚約9時，旺角彌敦道東面和西面均有大量黑衣人聚集，一輛警車駛至上址時，車上警員看見有20至30名黑衣人站在馬路及路中央的花槽上，遂下車追截。當時被告身穿黑衣黑褲、繫上面巾、右手戴著勞工手套並手握剪鉗，他見有警察即時逃跑，惟十多米後便被警員壓倒在地。及後他的背囊中被搜出3個「V 煞」面具、防毒面具及噴漆。

裁判官裁決指，當晚旺角彌敦道一帶出現大範圍的非法集結，而被告身在其中，其衣着和攜帶的物品亦與示威者相同，加上被告身旁的20至30名黑衣人肯定不是單純路人，故不可抗拒的推論是被告與集結人士持有共同目的，以堵路等挑撥性行為破壞社會安寧，因而裁定被告的非法集結罪成。

裁判官又指，當時被告正參與示威活動，而他被捕位置的附近有塗鴉痕迹，這些環境證供充分指證被告管有噴漆的目的，是待適當時機便作塗鴉，以破壞他人財產，因而裁定被告的管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪成。惟法庭認為控方無法證明被告管有剪鉗是用於束縛人身、傷人或潛入住宅，故裁定相關控罪罪名不成立。

辯方求情指，被告有良好背景，父母都是教師。他正在香港理工大學修讀物理治療，過去行為良好，本有大好前途，因社會的大環境影響才犯事。辯方又透露，被告和雙親因本案而遭人上網洩露個人資料，並因此受到滋擾，冀法庭考慮這些因素不判被告監禁，而判他有更生成份的拘禁式刑罰。