天眼曝光：多名兇徒持刀衝入粉嶺石廠狂斬　負責人浴血重創不治

粉嶺銘賢路和合石墳場辦事處對開，今晨(22日)11時47分，數名大漢突然闖至上址一間石廠辦公室，不由分說揮牛肉刀狂斬廠內一名姓彭(57歲)的男負責人，逞兇後往大窩西支路方向逃去。彭被斬傷身體多處浴血，途人目擊事件報警求助。

警方接報後大為緊張，派出大批探員到場調查。警員在石廠內發現受傷的彭，當時他已失去知覺倒臥在辦公室內，地上遺下大攤血漬，及後由救護車送往北區醫院救治，惜其後證實傷重不治。據悉，救援人員初步檢驗發現死者左腳近大動脈位置有2處刀傷，右腳、頭及腰部亦有中刀，其死因有待驗屍後確定。探員其後在附近的和合石村對開截查多名男子以及懷疑接應的私家車，不排除該私家車與案有關。

警方封鎖現場調查，取走附近閉路電視影片了解事發經過，又將屬於死者的七人車吊起，檢查其車底是否有可疑追蹤儀器，警犬亦到場協助搜索證據，死者胞兄在場協助警方了解，案件暫列謀殺處理，暫由新界北總區重案組接手調查，正追緝5名涉案男子。警方事後將死者的私家車運走作進一步檢驗。

據閉路電視影片所示，一輛黑色私家車於今晨約11時正駛至石廠對開，4名黑衣男子隨即落車，手持牛肉刀衝入石廠，另一名男子見狀由石廠跑出走避，約20秒後，該4名男子復登上該輛私家車離開現場。

據悉，涉案石廠主要承造骨灰龕位及紀念花園等先人紀念碑及安裝工程，有指由於近日相鄰的和合石靈灰安置所第六期啟用，不排除事件與石廠的業務或生意糾紛有關。據殯儀業人士透露，死者生前在店內「掛單」接生意，工作以興建墓碑等工程居多，他經常出入案發現場，與其他行家聊天或洽談生意，過往曾與人有金錢轇轕。翻查資料，死者為本地原居民，曾任和合石村代表。

新界北總區重案組總督察關駿軒晚上向傳媒表示，事件有預謀，死者為石廠負責人，主要在附近墳場從事墓碑雕刻生意，惟將進一步調查其生意是否涉及其他範疇。

關續指，案發後辦公室沒有財物損失，警方將循死者個人背景、生意糾紛、土地利益、感情問題等多個方向調查事發起因，並會進一步檢驗死者七人車是否被植入儀器，初步相信案件早有預謀。警方亦作出呼籲，如有任何人目擊事發經過，或有線索提供，可向警方聯絡。