建築工涉兩度肩撞警拒捕判無罪　法庭指高級督察證供存疑

今年1月19日有市民在中環遮打花園舉行反修例集會，及後演變成衝突，期間一名男子被指在逃避追捕時跑上行人路，遭一名高級警務督察從後捉着衣服喝停時，涉用肩膊兩度撞向該警務人員試圖逃走。該男子否認一項抗拒警務人員罪，案件今天（22日）在東區法院審訊，裁判官鄧少雄認為涉事高級督察的證供有疑點，判被告無罪兼得訟費。

26歲被告張宏洛，報稱任職建築工。張被控於2020年1月19日，在雪廠街1至3號外行人路上，抗拒執行職務的警務人員，即高級警務督察14842。

高級督察余承豐作供指，當日下午4時許因有人在雪廠街一帶堵路及縱火，他被調往現場掃蕩。他抵埗後，見到約30名黑衫黑褲示威者在雪廠街近干諾道西行車路聚集，他們甫見到警員出現，便往遮打道方向逃走。期間余見到被告先跑上行人路，然後再繼續步行。余追上走到被告身後，試圖喝停被告說：「警察，停低。」

惟被告沒有理會，余遂伸左手捉實被告穿着的黑色連帽上衣。即使如此，被告仍繼續嘗試逃跑，糾纏期間，被告更先後用肩膊撞向其胸口及肩膊各一下。余形容被告的撞擊是有力的，他需要前後移動以保持平衡。由於被告沒有停止掙扎，余接着用右手取出警棍，揮打被告右邊大腿，並與其他增援同袍合力把被告按地制服，整個過程歷時只有10至15秒。

惟辯方卻說出另一版本，指事發時是余捉着被告的上衣，大力向後拉扯，被告失平衡褪後兩步，此時有人用警棍打他右腳，再把他推向前，然後將他按地制服。辯方又質疑，事發過程短促且環境混亂，余根本不可能仔細描述，指出被告由始至終沒有掙扎或推撞。余全盤否認辯方說法。

裁判官裁定控罪表證成立後，被告不自辯。裁判官其後在裁決時指，如果余當時用左手抓着被告右後肩，被告不可能如警員所述用左肩撞胸。此外，被告需要大幅度轉身才可以用右肩撞向余的左肩，但余的供詞從沒提及被告曾轉身，因此對余所指的兩次撞擊經過存疑，並裁定被告無罪。

控方反對被告訟費申請，指被告身處人群中並逃跑，實屬自招嫌疑。但裁判官認為當時情況混亂，即使被告逃跑也不構成自招嫌疑，因此批出辯方申請。