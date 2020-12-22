斥3.2億抽螞蟻未獲退款索償　投資者申延長禁制令遭拒

一名投資者聲稱曾支付3.2億港元給一個在開曼群島註冊的基金及一間資產管理公司，用作認購螞蟻集團新股，但在螞蟻煞停上市後未獲退款，故興訟索償。該投資者早前成功取得臨時禁制令，禁制對方動用涉案戶口之款項，他今早（22日）要求延長禁令遭拒。法官指由於被告方承諾會將涉案的3.2億港元存入法庭，對原告方已有足夠的保障，因此認為毋須要再延長禁制令。法官並下令原告須支付是次申請的訟費。

原告為鄭少輝，四名被告分別為開曼成立的Swenson Global Opportunities Funds SPC、軒塍資產管理有限公司、陳世榮及冼健航。

代表原告的律師今早陳詞時指，原告的最終目的是想取回款項，如不延長禁制令，原告便不能獲得足夠的保障。律師又指，被告在香港的辦公室根本沒有人工作，作為公司董事的第4被告冼健航亦已離任，單靠被告承諾會將款項存入法庭並不足夠。

被告方則指，涉案戶口內的款項並不是屬於原告的資產，況且因公司已實施在家工作辦公室才會沒人上班。而被告承諾將3.2億港元存進法庭，對於原告的保障已足夠，因此反對延長臨時禁制令。