室內通風不足恐播毒　社署資助逾千院舍改善換氣設備

新冠肺炎疫情爆發至今，安老和殘疾人士等院舍成為爆疫高危地點，為減低病毒在院舍內散播的風險，社會福利署宣布推出為期12個月的「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」，支援全港約1,100間安老院和殘疾人士院舍，加強感染控制的措施及改善院舍通風。社署發信予院舍及非政府機構，介紹計劃詳情。

社署會向營辦津助或合約院舍的非政府機構提供特別補助，再由機構自行安排在其轄下的院舍進行「改善計劃」下的服務，包括檢視院舍的感染控制措施及提供實地培訓，營辦機構將安排護士於改善計劃推行期間，最少進行4次感染控制措施實地檢視及教授員工防疫知識和技巧，並就院舍的實際情況提供改善建議，以及實地評估院舍通風情況，營辦機構將安排技術人員，就院舍內通風情況實地評估及提供改善建議。

至於私營或自負盈虧院舍，社署會委託現時為各私營或自負盈虧院舍提供「院舍外展醫生到診服務」的非政府機構，為在其服務區域的私營或自負盈虧院舍免費提供「改善計劃」下的服務。

另外，香港賽馬會慈善信託基金同時推出院舍防疫設施資助計劃，向安老院、殘疾人士院舍及由社署資助的護養院提供一筆過資助，每間院舍可獲6萬至30萬港元，添置空氣淨化器、消毒機、紫外線消毒機及體溫探測器等。預計全港約1,100間院舍可受惠，涉及約8萬名長者及殘疾人士，以及約4萬名員工。