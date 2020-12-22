《蘋果》誤報長和合資公司列美黑名單 長和澄清已無關係

時事評論員陳雲生批評，美國為了打擊中國無所不用其極，現在可說是「黔驢技窮」。陳指美國商務部連公司基本資料亦不清楚就列出黑名單，簡直是國際笑話，令美國名譽掃地，相反對中國則沒有損害。

陳又指，《蘋果日報》事事唯「美」至上，在還沒弄清楚相關公司狀況下對事件加鹽加醋，大做文章，奴才嘴臉一覽無遺，卻有違傳媒機構求真求證的責任。