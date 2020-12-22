《蘋果》誤報長和合資公司列美黑名單 長和澄清已無關係
2020年12月22日 14:36
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被指旗下公司列入美國商務部黑名單，長和發聲明澄清。
美國商務部又出錯，連帶包括《蘋果日報》網上新聞等在內的新聞媒體也發布了誤導報道！事緣美國商務部將58間與軍方有聯繫的中國企業列入黑名單，當中指出包括長和(00001)旗下的和記奧普泰通信技術，惟長和回應指已於2015年將此公司全部股份售予另一機構，集團已與該公司無任何關係。有時事評論員批評美方連公司基本資料亦弄錯，簡直是國際笑話，又指《蘋果日報》身為傳媒卻沒有多加求證，形容美國奴才的嘴臉一覽無遺。
就此，長和(00001)發表聲明指出，有媒體報道，一家名為「和記奧普泰通信技術有限公司」的機構被列入美國商務部「軍方終端用戶」黑名單。長和重申，已於2015年將此公司全部股份售予另一機構。因此，集團已沒有持有該公司任何股權，亦與該公司無任何關係。該公司其後已更名為「重慶奧普泰通信技術有限公司」。
時事評論員陳雲生批評，美國為了打擊中國無所不用其極，現在可說是「黔驢技窮」。陳指美國商務部連公司基本資料亦不清楚就列出黑名單，簡直是國際笑話，令美國名譽掃地，相反對中國則沒有損害。
陳又指，《蘋果日報》事事唯「美」至上，在還沒弄清楚相關公司狀況下對事件加鹽加醋，大做文章，奴才嘴臉一覽無遺，卻有違傳媒機構求真求證的責任。