海外抵港者今起須入住指定檢疫酒店 業界倡英國返港住客同層隔離

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多項外防措施今日（22日）起實施，包括所有海外抵港人士需入住指定酒店強制檢疫，由英國抵港人士在酒店完成14天檢疫後，更須額外居家檢疫多7天；英國載客航班亦已禁止抵港。酒店業主聯會表示，由於英國出現的變種新冠病毒傳播力大增，已建議酒店將英國抵港住客集中在同層隔離。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城建議，指定酒店將最高一層或下面一層專門接待英國回港人士，盡量與其他地區回港的檢疫人士分隔開，甚至出入方面都可以考慮分隔，做到盡量分流。他認為政府應強制英國回港人士額外7日的檢疫都留在酒店，而非回家檢疫，並在抵港第19日在酒店留樣本檢測，以免增加變種病毒流入社區的風險。

港府日前指會考慮安排專車接載完成酒店檢疫的英國抵港人士由酒店返回住所檢疫，但李對可行性存疑，指檢疫人士的住所遍布港九新界，甚至離島，會浪費很多人力物力，又指若政府認為14日檢疫期已夠安全，根本不需要交通安排，檢疫人士自行坐交通工具回家便可。

有指定酒店則表示，英國「禁飛令」未造成太大影響，只有小量房間預訂被取消，酒店亦未有收到指示，要對英國抵港人士進行特別安排。此外，有指定酒店透露，部分住客提出額外住多7日，以在酒店完成新增的額外7日檢疫。

機場入境大堂今日有標示提醒抵港人士酒店接駁巴士的位置，而政府亦安排5條專車路線接載抵港人士到36間指定檢疫酒店。當局亦提醒旅客，不可擅自離開檢疫地點，以及破壞或脫下手環。