警員稱行車途中遭雷射光射中眼　男生被捕否認涉案

17歲男生被指於今年初，在大埔區用雷射筆照向一輛警車，並疑射中負責駕駛的警員的眼睛，令對方感到眼睛刺痛，因而被控在公眾地方管有攻擊性武器和襲警兩罪。被告不認罪，案件今（22日）在粉嶺法院開審。

被告吳志軒(17歲)報稱學生，控罪指他於今年1月19日，在大埔公路元洲仔段管有攻擊性武器，即一支雷射筆，以及襲擊警員張慶賢。

事主張慶賢供稱，當日黃昏近7時，他駕駛警車接載同袍返回警署，當駛至大埔南運路一交通燈口並停車時，他發現右邊50米外的行人天橋上，有人向警車發出雷射光，他遂通知同僚。車上警長遂指示他右轉停車，並下車將被告拘捕。

張表示，雷射筆共照向警車十多秒，期間3至4次照射到他的眼睛，他感到刺痛，要合上眼暫避。

裁判官陳炳宙查問下，張澄清當時右轉後未有即時停車，而是經過橋底，再駛過迴旋處後在橋的另一邊停車。張解釋，當時警長指示他右轉後直接駛過橋底，以便了解橋的另一邊有否有其他犯罪行為。

在辯方盤問下，張表示眼睛被照到後，視線曾模糊1至2秒，但仍可正常駕駛。他否認辯方指他當時心態是想快些捉到疑犯。而當辯方說其實在他右轉前，雷射光已熄滅，故他聲稱右轉時仍被照到其實是虛構，他同樣否認。

警員張威業則供稱，當日他看到橋上有白衣人用雷射照同袍的面和眼。下車時他看見白衣人正乘電梯落橋，遂在電梯外等候，最終拘捕被告並搜出涉案雷射筆。警誡下被告表示：「阿Sir我知錯喇，以後唔會再用雷射筆照警察。」辯方則指當時被告沒有說「再」字，但張不同意。

此外，控方擬傳召總督察陳喬崔任專家證人，辯方反對並指控方從沒交出陳的履歷交給辯方，沒有盡到其披露責任而對辯方不公，但控方反指辯方一直沒有提出疑問。裁判官明言指辯方沒責任披露辯護方向，有權「突擊」控方，亦沒有責任提醒控方。

之後控方便表示律政司已聯絡陳叫他帶上一份已更新的個人履歷，希望法庭接納為補充證供。但辯方質疑律政司在陳宣誓後仍接觸他，有不妥之處，而且控方若獲機會修正錯誤，將對辯方不公。裁判官押後案件至明早，就上述爭議作出裁決。