停面授課打亂期考安排　學界指網上考試欠公允暫難推行

因應新冠肺炎疫情嚴峻，教育局昨(21日)宣布所有幼稚園及中小學在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至明年1月10日。有校長表示，有關安排對學習進度影響不太顯著，但不少學校均會安排在1月起舉行期考，由於改為網上考試存在不同限制，亦從未試過，故學校普遍會視乎疫情發展再作決定，甚至索性將考試延後。

本身是小學校長的津貼小學議會主席胡艷芬表示，由於小六呈分試的交分日期在1月18日或之前，而教育局亦容許在暫停面授期間讓小六生回校考呈分試，因此普遍小學均在11、12月完成呈分試。

至於學習進度方面，胡認為網上學習的效果固然不及面授，但相信學界採用網上授課已有一段時間，再度延長網課相信影響不大。考試方面，以她的學校為例，已將期考由下月初延後一個月至2月初。若最終1月中能恢復面授，學生亦有一段時間上面授課堂再去考試。

她續指，對於是否要採取網上考試，她認為有多方面考慮，例如公平性、網絡穩定及學童的家中是否適合考試等，因此學界在這方面仍要討論。