不滿下調立會全體委員會法定人數　郭卓堅上訴遭駁回

立法會於2017年修改議事規則，將全體委員會會議的最低法定人數，由全體議員的一半減至20人。「長洲覆核王」郭卓堅與社民連成員「長毛」梁國雄因此分別申請司法覆核，但均被裁定敗訴。郭卓堅今日（22日）由大律師代表提出上訴。上訴庭三名法官在聽取郭、立法會與律政司三方陳詞後，即場駁回郭的上訴，並要他支付立法會和律政司的訟費，相關理據則押後以書面頒布。

郭卓堅去年被判敗訴的其中一個理由，是他並無足夠利益關係提出這宗覆核申請。今天的上訴聆訊，法官亦主要指示各方爭論此議題。郭堅持全體委員會由立法會所有議員構成，實質上如立法會大會無異，所以《基本法》第75條亦同樣適用。因問題涉及憲政層次，因此他亦有權提出覆核。

不過立法會和律政司則強調郭欠缺利害關係去興訟，並指任由與案無涉及不掌握相關資訊的人士提出訴訟，是浪費公共資源和濫用程序。

而郭的大律師更引用案例，比較立法會與英國國會的規則。不過法官就指港英兩地議會並不相同，例如英國實行的兩院制便與香港不同，質疑英國案例對詮釋《基本法》有何助益。至於立法會及律政司則認為，全體委員會雖然由所有議員組成，但它有其特定的角色功能，與立法會其他小組的性質上無分別。