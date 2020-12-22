荃灣中槍學生被控暴動突缺席聆訊　法庭發拘捕令

荃灣公立何傳耀紀念中學的學生曾志健，去年10月1日示威期間在荃灣遭警員開真槍射中左胸，一度危殆。事後他與一名理工大學博士生同被控一項暴動罪，他自己又涉嫌襲擊對他開槍的警員，另被控兩項襲警罪。案件原定今日(22日)下午兩時半在區域法院再提訊，惟曾一直未有現身。控方表示，據警方資料，曾最後一次到警署報到的時間是今年10月24日，警方於兩日前(20日)到其住所，亦未能找到他的蹤影。法庭最終應控方要求發出拘捕令。

曾志健今日由法援署委派的大律師黃瑞紅代表，黃亦向法庭確認，她亦聯絡不到曾，並要求法庭免除她作為曾的法律代表。曾志健原本的保釋條件包括現金5,000港元、每周到荃灣警署報到一次及不得離開香港。

曾志健(18歲，學生)及同案另一被告邱宏達(26歲，理大博士生)被控於去年10月1日，在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。曾志健另被控同日在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝，曾家輝為當日開槍的警員。因為邱宏達的律師正與律政司進行商討，法庭暫未聽取其答辯，並將案件押後至明年2月2日再訊。法庭亦決定稍後才處理充公曾志健保釋金的事宜。

控方早前還向法庭表示，若控辯雙方能就控罪及案情細節達成共識，曾志健「應該會認罪」。但原來他早前已向傳媒透露，今天不會出庭，明言會展開逃亡，但就未有透露行蹤。

據他早前向傳媒表示，今年10月他與鍾翰林等人到美國駐港總領事館尋求庇護，雖然鍾翰林被捕，但他一度成功進入領事館，惟對方職員最終竟要求他離開。他坦言感到被出賣，且預料將被加控《港區國安法》相關罪名，所以決定潛逃。而他的15歲女友亦於上周宣布已流亡英國。