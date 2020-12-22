房協要求放寬安達臣道石礦場地積比率　擬議興建社會福利設施

觀塘安達臣道石礦場的用地發展討論多年，終有進展。香港房屋協會今（22日）向城市規劃委員會所呈交規劃申請書，要求放寬安達臣道石礦場R2-4用地的地積比率和建築物高度限制，容許擬議提供零售設施（包括商店及食肆、補習社、街市等）及「社會福利設施」用途，並擬興建日間護理中心及幼兒中心。

房協向城規會申請准許「社會福利設施」、「市場」、「商店及服務行業」、「食肆」和「學校（未另有列明者）」用途。當中擬包括1間提供60個名額的日間護理中心、1間提供100個名額的幼兒中心及1支體弱長者家居照顧服務隊。房協同時要求將地積比率由4.5倍放寬至4.9倍，即增加近9%。當中西部和東部的建築物高度限制分別為主水平基準以上230米及280米，以提升樓面面積的使用效能及提升資助出售單位供應。

至於零售及社會福利支援設施，將設於1座獨立及兩層高的非住宅用途建築物，面向安達臣道石礦場南北社區之間的策略性行人走廊。

目前申請地點為安達臣道石礦場6幅本預留作私營房屋發展的用地，其中3幅用地R2-2、R2-3及R2-4（申請地點）移交予房協作發展資助出售房屋項目。