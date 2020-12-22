周末民航機師飛行體驗日　市民可嘗機艙起火模擬情境

疫情下港人停飛多時，香港專業飛行員協會在本周起舉辦民航機師飛行體驗日，讓市民以成本價，體驗平常供專業機師培訓之用的飛行模擬器，一嘗駕駛A320客機，更可體驗爆炸、機艙起火等模擬情景，一嘗做《衝上雲霄》的「sam哥」角色。疫情下航空業裁員、停薪留職，培訓中心內的模擬器使用量相對減少，加上香港一直少聘請本地機師，一眾機師團隊希望透過活動，增加市民對航空業興趣。

香港專業飛行員協會舉辦體驗日，為市民提供A330空中巴士、A350廣體客機及飛機銷售量最高的A320客機的模擬飛行體驗。模擬器是為專業機師培訓之用，內部模仿實際駕駛艙內的系統和控制裝置，並透過液壓系統模擬遇上氣流，亦可體驗其他緊急情況。體驗分為15分鐘、30分鐘以及1小時，將由現職機長，以及考官親身指導，同時會向參加者分享日常工作經歷。

協會向位於香港國際機場的飛行職業培訓中心租用模擬器，並以非牟利模式推廣，團隊由40至50名機師組成，全部以義工形式為市民培訓，但由於中心的營運成本1小時為13,000港元，仍要支付租金與其他成本開支，故體驗價錢由1000港元至7000港元不等，但負責體驗日的張敬龍說，價錢已較市價便宜一半。

張敬龍亦是一名機師，疫情重挫航空業，他自3月起已沒有再飛，現時停薪留職，加上不少航空公司削減班次，令模擬器使用量大減。協會自今年8月起在周末安排學校、慈善團體免費體驗，現時打算向更多市民推廣，令更多人了解航空業，市民可在一周前預約。