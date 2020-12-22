調查：60%婦女聖誕望身體健康　20%認為政府應全力抗疫

聖誕將至，有政黨向772名婦女進行調查，發現83%的聖誕願望均與健康及抗疫有關，對於香港有何祈願，40%人期望經濟復甦及繁榮安定，亦有23%人望疫情盡快過去。政黨建議政府加強抗疫工作，例如改善發放社區疫情訊息、加強檢測工作效率，以及盡早籌備新冠肺炎疫苗接種計劃。

政黨在上月25日至本月4日在網上向700多名婦女進行調查，問到聖誕節有何願望，64%受訪者為身體健康，其餘為工作穩定、出外旅行、中港通關等。對政府的願望，62%人指為施政、關注民生、派錢等等，亦有20%認為政府應全力抗疫。

對於香港的願望，40%人期望經濟復甦及繁榮安定，亦有23%人望疫情盡快過去。政黨表示，調查反映大部分受訪婦女的聖誕願望是身體健康，希望疫情盡快過去，並期望政府全力抗疫，控制疫情，重啟經濟，使香港恢復繁榮安定，市民回復正常生活。

政黨表示，吸取最近多個屋邨及屋苑先後出現社區小型爆發處理不足的經驗，要求政府改善訊息發放安排，加強社區層面的宣傳工作，好讓市民更有效了解當區疫情，減少不必要的焦慮與不安。

另外，政黨亦要求加強執行檢測工作的效率，當中一旦出現需要強制檢測時，必須盡快落實執行，而政府亦應盡快為高危群組接種疫苗。