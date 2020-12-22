參與去年元朗示威及迫路人跪地　送貨員學生分別認暴動及非法集結候懲

去年元朗7.21事件發生後兩個月，有大批市民到元朗聚集，期間有店舖遭破壞，有途經現場的下班人士疑因政見不同遭「私了」，被迫跪在馬路上及遭人掟玻璃樽。一名有份「私了」路人的送貨員今天（22日）在區院承認暴動和非法禁錮兩罪，而一名有份參與破壞的學生則承認非法集結罪，法官下令把兩名被告還押至明年1月13日判刑。

兩名認罪的被告分別是32歲送貨員張裕泰，及17歲中六學生羅曉鋒。他們與控方協商後，張承認暴動及非法禁錮罪，羅則承認非法集結罪。同案另一被告陳澧圖則否認非法集結、暴動及刑毀等控罪，將排期受審。

案情指，2019年9月21日晚，大批市民在元朗形點商場集會，當晚9時集會完結後，包括被告羅曉鋒在內一群穿黑衣及蒙面的人，在形點II連接西鐵元朗站F出口處聚集，當時元朗站已落閘關閉。

期間，羅及其他示威者架設路障阻塞元朗站的閘口，從附近大家樂集團旗下的食肆「利華超級三文治」搬走桌和椅加固路障。他們並破壞閘口的消防警報燈及煙霧探測器，用消防喉噴濕地面及路障，有人撐傘掩護正在進行毀壞的同夥。羅除了參與上述非法集結，又用噴漆損壞屬於商場及「利華超級三文治」的共14組閉路電視鏡頭。

到9月22日凌晨，示威者由元朗站逐漸移往元朗市中心方向，當時52歲男子李德忠下班回家，他途經康景街時遭被告張裕泰等人截停，被指摘在較早前撕去「連儂牆」上的文宣，人群中有人向他掟水樽。張則阻礙李繼續前行，迫李跪在馬路上，更強行按住李令他雙膝擦傷。

現場多人圍堵及恐嚇辱罵李，有人向他掟玻璃樽，令他被玻璃碎割傷，有旁觀者為他包紮。稍後李在輕鐵康樂路站旁登上的士，張等人繼續包圍的士，又不停敲打的士玻璃窗，有人向李噴射疑似胡椒噴霧的噴劑。

人群又叫的士司機放下李，否則就會毀壞的士。及後李被人拉下車，張喝令他交出手機供檢查，李重申自己無辜，期間有人用金屬棍狀物件抽打李的頭部一下，張遂把他的小米手機摔到地上。

不久，救護員到場將李送院治理。醫療報告指李有擦傷，頭部需縫7針。張羅二人先後於去年9月27日及11月15日被捕，二人於警誡下保持緘默。

控方透露，張於案發前9天在灣仔另一個示威場合與人爭執打鬥，曾被判監10天；羅則於案發後一個月用噴漆刑毀，獲准守行為。法官決定先為張索取心理及精神科報告，及為羅索取勞教中心及教導所報告後才判刑。