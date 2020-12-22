屯赤隧道將通車青嶼幹線免收費　團體請願促巴士減價

屯門赤鱲角隧道通車在即，青嶼幹線亦會豁免收費。有團體今午(22日)到位於九龍灣的九巴車廠門外請願，高舉「省路費增優惠，設月票最實際」的標語牌，要求巴士公司將青嶼幹線豁免收費後節省的經營成本，直接反映到票價上，促請龍運巴士荃葵青往來機場巴士線減車費，同時推出更多票務優惠回饋乘客。

工聯會議員麥美娟指，屯赤公路將於本月27日開通，龍運巴士屯門區機場巴士因而減價，惟該公司稱荃灣、葵青區巴士線載客量減少，沒減價空間。

她續指，九巴龍運幾乎每年賺錢，近2至3年的稅後盈利合計超過2至3億港元。即使今年新冠肺炎疫情導致載客量減少，但九巴龍運在兩輪「保就業」計劃合領了超過7億港元補貼，故應承擔企業社會責任，把青嶼幹線免收費所節省的經營成本反映於票價上，調低多條荃灣、葵青來往機場的巴士線車費，並提供更多票務優惠，包括設立月票，回饋乘客。

社區主任梁子穎亦建議，龍運應盡快調減車費，包括7條途徑荃灣、葵芳、青衣等地區往來東涌、機場、港珠澳口岸的主要路線，即E32、A31、A32、A38、NA31、N31；又建議推出月票計劃，如學生票務優惠、改善巴士服務質素，以及增加班次。

九巴回覆稱，巴士票價是依據政府的收費等級表，按照服務性質和行車里數定出。而龍運的票價已凍結了9年，面對疫情持續，客量需求下跌，龍運期望政府能推出更多紓緩市民及業界困境的措施。