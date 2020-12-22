房委會要求放寬安達臣道石礦場地積比率　盡量提高住宅單位數目

因應社會對公營房屋需求殷切，政府先後將7幅位於觀塘安達臣道石礦場的私樓用地撥作公營房屋用途，其中香港房屋委員會佔4幅用地，房委會今（22日）向城市規劃委員會申請於安達臣道石礦場R2-5和R2-8用地的公營房屋發展提供「社會福利設施」，「學校（未另有列明者）」「商店及服務行業」「機構用途（未另有列明者）」和「娛樂場所」用途下的非住用設施，並要求放寬R2-5用地的地積比率及位於地盤東面部分的建築物高度，以地盡其用。

房委會申請將R2-5地盤東面部分的建築物高度限制由主水平基準上260米放寬至主水平基準上273米;同時將R2-8用地的地積比率放寬至4.25，於地盤東面部分的建築物高度限制由主水平基準上255米放寬至主水平基準上266米，盡量提高住宅單位數目。

因應安達臣道石礦場內七幅用地由私營房屋轉為公營房屋，各種非住用設施包括零售，教育及社會福利設施的需求將會增加，故R2-5用地擬議提供長者鄰含中心及零告設施，包括食肆，超級市場及零售商店。而R2-8用地提議提供長者鄰合中心及幼稚園。