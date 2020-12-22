學生毀何君堯議辦判感化令　法庭覆核改判200小時社服令

立法會議員何君堯的議員辦事處去年被人破壞。

元朗於去年7月21日發生白衣人襲擊市民事件，翌日有人到荃灣荃豐中心的立法會議員何君堯辦事處大肆破壞。首先敲打議辦玻璃牆的男學生承認一項刑事毀壞罪，於今年8月被判12個月感化令，惟律政司認為判刑過輕，要求法庭覆核刑期，改判他拘禁式刑罰。裁判官溫紹明早前已批准控方的申請，今天（22日）擱置上述感化令，改判被告200小時社會服務令。

18歲男學生朱沛恆，被控於去年7月22日在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。

裁判官判指，控罪及案情嚴重，被告犯案時年輕，並已認罪，法庭接納他有悔意及因一時衝動行事。裁判官續指，被告數次到法庭，每次抱着可能失去自由的想法，相信這幾次的法庭經驗，必令被告刻骨銘心，被告日後定當謹慎行事，而且上級法院已多次就相類背景的案件作出判刑決定，該類案例對他人起相當的阻嚇作用。

雖本案案情涉及相當大的損壞，但被告亦已給予相當大的賠償金額。而被告已履行了4個月的感化令，相信較高時數的社會服務令已能對被告施行懲罰，及協助他更新，希望被告能重新做人。