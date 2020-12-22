近八成受訪者情緒受疫情影響　議員轟政府抗疫不力恐埋下管治炸彈

疫情持續近一年，本港經濟在2020年受到沉重打擊。有團體今日(22日)公布市民對2020年回顧的調查結果，74.6%受訪者認為2020年是負面情緒較多的一年，分別有75.9%及37%受訪者認為「新冠肺炎疫情」和「特區政府施政」是最影響情緒的社會因素。身兼團體顧問的議員陳恒鑌批評政府抗疫不力，官員未有果斷執行抗疫措施，認為現時疫情重擊本港經濟，已為政府埋下政治及管治炸彈，若疫情無法斷尾，將為政府帶來政治危機。

團體青研香港在12月15日至21日期間，以「2020年回顧與展望」為題，發布一份網絡問卷，共收到709個有效回應。調查顯示，有79.4%受訪者表示今年生活質量出現倒退甚至大幅倒退，而現時最影響受訪者情緒的個人問題為生活狀況、經濟收入及健康狀況。只有48.8%受訪者相信新一年情況將會變得更好。

陳恒鑌分析指，今年最牽動市民情緒的是政府抗疫不力，官員未有果斷行事。他認為，本地確診個案數目一直無法清零，不但令市民出現抗疫疲勞、看不見曙光，更令市民對政府失去信心，令政府未來的施政大打折扣，倘若疫情仍無法斷尾，恐怕來年的政治危機不堪設想。陳續指，現時外國已出現變種病毒，他憂慮病毒會在港擴散，促請政府盡快推行全民強制檢測，為市民免費接種疫苗，甚至向中央提請尋求內地專家和醫療隊支援，並參考內地抗疫經驗，以新思維對抗疫情。

現時本地失業率持續高企，青研香港召集人陳志豪表示，不少市民受疫情影響飽受失業之苦，特別是中產人士未必可申請綜援，他們只能動用積蓄。他建議政府在疫情未徹底受控前，應推出資產上限較綜援寬鬆的「應急基金」，為失業或收入大減以致生活出現困難的市民提供短期援助。而政府主要官員在抗疫不力上責無旁貸，亦應捐出至少一個月的薪酬予「應急基金」，與市民共度時艱。