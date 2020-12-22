7成機場工作人員收入減　3成已離開機場職務

民航系統工會公布調查，有約7成在機場工作人士表示，因無薪假等原因令家庭收入減少，當中超過4成人收入大跌3成或以上，有工友積蓄即將耗盡。有6成人擔憂會再次裁員，亦有3成人已離開機場職務。工會批評政府對業界不聞不問，要求政府為受疫情影響的業內工人發放每月3,000元津貼，以3個月為限，並成立失業援助金等。

民航系統工會於11月進行問卷調查，訪問了1459名在機場工作的會員，當中從事貨運、客運、清潔、維修、餐飲等工作，結果發現有70.3%受訪家庭收入減少，主要是被公司安排放無薪假，或遭辭退。當中有43.8%受訪者的家庭收入減少30%或以上、28.5%人收入減少20%至30%之間、21.8%人減少10%至20%之間。有3成工友表示，積蓄即將耗盡，當中有夫妻2人同在機場工作，情況更是雪上加霜。

另外，有60%受訪者憂慮公司再次裁員，有30.1%受訪者已離開行業，謀其他出路，當中包括自行離職或被裁員，其中有45%被裁員者不打算重投機場工作。

工會指由今年3月開始，機場被裁的工人已接近1萬人，憂慮未來航空業復甦後，機場三跑道系統未有足夠人力資源配套。工會批評政府對業界不聞不問，要求政府與機場管理局向受放無薪假或收入減少的航空業工人，發放停工津貼或每月3,000港元的現金援助，以3個月為限，並成立失業援助金，以及開辦有津貼的培訓課程等。