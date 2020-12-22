跨境巴士停業近11個月零支援　業界：已有一隻腳踏進墳場

疫情襲港接近一年，雖然政府先後推出多輪紓困措施，惟仍有眾多受疫情重創的行業未獲支援。跨境巴士業界今午(22日)聯同多名建制派議員舉行記者會，指政府自2月初封閉絕大部分陸路跨境口岸，至今接近11個月，惟政府過去未有向業界提供特殊針對的扶持政策，亦未有受惠於第4輪防疫抗疫基金。有業界人士形容，他們目前「已有一隻腳踏進墳場」，批評政府一方面援助受抗疫措施影響處所，卻仍拒絕向跨境巴士業界提供援助，反問：「公平咩？」

港粵直通巴士協會秘書長張劍平展示一張泊滿大量旅遊巴的停車場相片，提到現時葵涌貨櫃碼頭臨時停車場已被外界稱為「巴士墳場」，形容業界逾百間公司目前「已有一隻腳踏進墳場」。張指業界過去已向分別向運輸及房屋局及特首辦遞交10封及兩封請願信，月初更獲特首辦回覆「深表同情」，形容當局「無可能不知道業界苦況」，對當局仍拒絕給予援助表示憤怒，批評政府完全不顧行業死活。

中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝則指，政府形容跨境巴士業界是「超困行業」，但過去接近1年均未有給予援助。他以食肆為例，指他們受抗疫措施影響，晚上6時後禁堂食，惟他們仍可以經營外賣，亦獲政府提供援助。陳批評政府制定紓困措施時斷章取義，批評政府早前分別豪花273億港元及逾50億港元拯救國泰航空和海洋公園，卻拒絕花不多於3億港元援助跨境巴士業界。

業界建議政府動用抗疫基金下約9億港元的備用金額，向他們提供約3億港元的資助，包括向行內約3700名從業員提供為期3個月，每月9000港元的資助；向約1470輛跨境巴士及約620輛跨境出租汽車，分別提供每輛10萬及8萬港元的一次性資助。

議員謝偉俊形容現時許多市民「收入清零」，尤其是跨境巴士來自低收入家庭，平均57歲以上，較其他行業的人難轉工。謝批評公務員在家工作「懶懶閒」，不理會許多緊急事項，笑言連澳門特首嘲笑香港抗疫紓困速度慢，認為全香港高官都應該為此事而問責，「唔掂嘅唔該請走」，強調市民不需要官員「在家不工作」。

而議員柯創盛則對業界苦況表示心痛，批評政府高官不食人間煙火，而且「左耳入、右耳出」。他指，許多從事業界的基層市民手停口停，不知何時才能復工，狠批政府拒發資助不近人情，促請政府盡快為他們安排支援。