截查展示身份證違私隱例　涉事警員已遭訓斥

個人資料私隱專員今（22日）就去年12月一名警員於截查一名記者期間，將該名記者的身份證展示於攝影鏡頭前一事發表調查報告。專員認為，按當時情況該涉事警員的行為，與警員執行截查職務及核實該名記者身份的目的，並非一致，而資料外洩亦非意外造成，涉事警員行為違反《私隱條例》。警方發言人表示，接納調查報告，亦認同涉事人員於事件中展示相關記者的身份證之行為有不足之處，已對有關人員作出訓斥，亦會參考調查報告之內容就事件進行紀律覆檢。

去年12月26日，有記者在大埔超級城採訪期間，被多名警員懷疑他「阻差辦公」而截查，並要求出示其身份證。期間有警員將記者的身份證展示於正進行直播攝錄機鏡頭前，以致其個人資料外洩。

私隱專員鍾麗玲表示，警員雖獲授權要求市民出示身份證以核實身份，但該名記者多番表示不同意將其身份證向鏡頭展示，而警員未取得該名記者的「訂明同意」不應將其身份證的資料作披露。若警員只為核實身份，只須將身份證面向自己核對資料便可。即使警方解釋是讓該名記者確認其身份證，但鍾認為警員只要讀出身份證上的姓名即可，而無需要在鏡頭前展示。

對於警方指該記者自行選擇未有關閉錄影，而導致其資料意外外洩。鍾麗玲表示，涉事警員在鏡頭前展示該名記者的身份證長達約40秒，從客觀證據看來，警員在鏡頭前展示身份證並非為核實身份，而該身份證上的個人資料亦非意外外洩予公眾人士。

鍾又說，即使記者當時沒有暫停攝錄，這不等同於可將身份證上所載的個人資料用於與截查無關的新目的上，包括在鏡頭前展示該名記者的身份證。